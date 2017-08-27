27/08/2017 23:02


Vatan Şaşmaz'ı kim öldürdü, işte detaylar

Vatan Şaşmaz

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından yeni bilgiler ortaya çıktı

Polislerden alınan bilgiye göre, eski manken Filiz Aker olduğu öne sürülen kişi, sunucu Vatan Şaşmaz'ı sırtından vurduktan sonra intihar etti. 1963 doğumlu olan Filiz Aker'in greencard sahibi olduğu ABD'de yaşadığı ve 1 aydır Türkyie'de bulunduğu açıklandı. Aker, bu süre içinde Beşiktaş'taki Conrad otelde kaldığı belirtildi.

Bu akşam saatlerinde otelin yemek salonunda arkadaşlarıyla yemek yiyen Aker'e bir telefon geldiği ve eski mankenin bu telefon üzerine odasına çıktığı öğrenildi. Uzun süre geri dönmemesi üzerine meraklanan arkadaşlarının, Aker'in odasına çıktığı ve kapıyı açamadıkları için otel görevlilerinden yardım istediği belirtildi. Otel görevlilerinden yardım isteyen Aker'in arkadaşları, kapının açılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Görevliler, sunucu Vatan Şaşmaz'ın ve hemen yanında bulunan Aker'in cesediyle karşılaştı. Şaşmaz'ın sırtında 4 kurşun yarası olduğu ifade edilirken Filiz Aker'in kendi ruhsatlı silahıyla kendini vurduğu öğrenildi.

 

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