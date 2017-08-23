Flaş, Maçka ilçesi Jandarma Komutanı FETÖ operasyonunda gözaltında

Ülkemizi yönetenler çevremizde bulunan ülkelerle olan anlaşmazlıklarını birçok Avrupa ülkesiylede yaşamaya başladı. Almanya ve Avrupa Birliği'nden ard arda açıklamalar geliyor. İşte şöyle yaparız, böyle yaparız diye. ...