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Flaş, Maçka ilçesi Jandarma Komutanı FETÖ operasyonunda gözaltında

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Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, darbe girişiminin ardından başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alındı

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Zengin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Zengin, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zengin'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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