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Katar ile Türkiye arasında bir ilk, deniz yolu hattı açıldı

Katar ile türkiye

Katar ile İzmir Limanı arasında 5 bin tondan fazla taşımacılık yapacak olan ilk direkt deniz yolu hattı açıldı

Katar hükümetine bağlı "Milaha" şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Katar ile İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasiteli ilk direkt konteyner taşımacılığı hattının açıldığı belirtildi.Her 20-25 günde Türkiye'den bir geminin yola çıkarılacağı duyurulan açıklamada, geminin transit süresinin 11 gün olduğu belirtildi.

Milaha Genel Müdürü ve İcra Direktörü Abdurrahman İsa el-Menai ise konuya ilişkin açıklamasında, etkili, ekonomik ve uygulanabilir bir çözüm olarak bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.Yeni hizmetin daha öncekilerle bütünlük sağladığını vurgulayan Menai, bunun yanı sıra limanlar arası bağlantının güçlendirilmesi ve Katar'ın bir yandan Körfez ülkeleri, diğer yandan Türkiye ile ticaretinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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