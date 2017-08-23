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Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nin tozunu alır

Emre son dakikada direğe nişan almasaydı başka haber yazacaktık. Medipol Başakşehir rakibi ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Lİgi'ne veda etti. Başakşehir'e UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar.

AVRUPA GAZETE-Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, İspanyol temsilcisi Sevilla'ya konuk oldu.İlk karşılaşmada evinde rakibine 2-1 yenilen Medipol Başakşehir rakibi ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Lİgi'ne veda etti. M. Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.İspanya'dan tur bileti alarak dönmek isteyen Medipol Başakşehir ilk yarıyı 17. dakikada Eljero Elia'nın golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı baskısını arttıran Sevilla 52. dakikada Sergio Escudero skora denge getirirken, 75. dakikada Wissam Ben Yedder ile 2-1 üstünlüğü sağladı. Mücadelenin son bölümünde 83. dakikada Visca ile 2-2 eşitliği sağlayan M. Başakşehir kalan dakikalarda aradığı 3. golü bulamadı.Bu sonucun ardından Sevilla Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. İspanyol ekibine elenen Medipol Başakşehir ise yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.Emre son dakikada direğe nişan almasaydı başka haber yazacaktık. 

 


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