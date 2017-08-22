Atiker Konyaspor Başkanı Bylock kullandığı iddiasıyla ifade verdi

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla evinde arama yapıldığı, cep telefonuna ve dijital verilere de el konulduğu öğrenildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın, Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdiği kaydedildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ’Bylock’ kullandığı iddia edilen Şan’ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. Ahmet Şan’ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.