Cumhurbaşkanı Erdoğan'an Zeki Aksakallı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı hakkındaki tartışmalara ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ürdün ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.Ürdün’de yapacağı temaslar hakkında bilgi veren Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah’a da ‘FETÖ ile mücadelede verdiği destekten dolayı’ teşekkür etti. Filistin’de yaşananları da hatırlatan Erdoğan “Harem-i Şerif sorununu değerlendireceğiz. Tam dayanışma içinde olacağız. Filistin’e vereceğimiz desteği ele alacağız” diye konuştu.

ZEKİ AKSAKALLI'NIN GÖREV SÜRESİ DOLDU

Zekai Aksakallı’nın Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan başka bir göreve kaydırılmasına yönelik soruyu değerlendiren Erdoğan “Askerlikte kırgınlık gibi bir durum olmaz. Nerede görev verilirse asker gider orada görevini yapar. Zekai Aksakallı'ın görev süresi doldu” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinde önemli bir rol oynayan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı atamalarına göre, 2. Kolordu Komutanı olarak atanmıştı. Zekai Aksakallı’nın, atama üzerine istifa etmeye çalıştığı ancak son anda ikna edildiği iddia edilmişti