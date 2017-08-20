Eğer racon kesilecekse raconu ben keserim, Erdoğan'dan şok açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz, diyerek şöyle konuştu:

Avrupa-Erdoğan'dan şok açıklama geldi. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz." diyerek şöyle konuştu:

"Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa, bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sorumluluğumuz tüm Türkiye'yi, tüm bölgeyi, tüm dünyayı içine alacak şekilde genişlerken, İstanbul en büyük enerji ve moral kaynağımız olmaya devam ediyor. Unutmayınız, İstanbul'da teklersek Türkiye'de tökezleriz. İstanbul'da metal yorgunluğu olursa Türkiye'de paslanırız. Buna karşılık İstanbul'da kıpırdanırsak Türkiye'de şahlanırız." ifadelerini kullandı.