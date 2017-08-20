Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 20/08/2017 19:33

Eğer racon kesilecekse raconu ben keserim, Erdoğan'dan şok açıklama


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz, diyerek şöyle konuştu:

Avrupa-Erdoğan'dan şok açıklama geldi. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz." diyerek şöyle konuştu:

 

 

"Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa, bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli."

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sorumluluğumuz tüm Türkiye'yi, tüm bölgeyi, tüm dünyayı içine alacak şekilde genişlerken, İstanbul en büyük enerji ve moral kaynağımız olmaya devam ediyor. Unutmayınız, İstanbul'da teklersek Türkiye'de tökezleriz. İstanbul'da metal yorgunluğu olursa Türkiye'de paslanırız. Buna karşılık İstanbul'da kıpırdanırsak Türkiye'de şahlanırız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
kadınların gece çalışması

Kadınların gece çalışmasına ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandı

barcelona terör saldırısı

Barcelona'da şok üstüne şok, ölü ve yaralı sayısı artıyor

İspanya'nın Barcelona kentinde iki ayrı saldırı sonucunda 13 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Ömer Çelik

AB Bakanı Ömer Çelik'ten Merkel'in açıklamasına tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği güncelleme müzakereleri hakkında yaptığı açıklamasına Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik yanıt verdi