Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 19/08/2017 08:25

Kadınların gece çalışmasına ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı

kadınların gece çalışması

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandı

İlgili yönetmeliğin 5. maddesi, “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi̇ buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turi̇zm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi̇ buçuk saati̇n üzeri̇nde gece çalışması yaptırılabilir.” şeklinde değiştirildi.

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