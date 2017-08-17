Barcelona'da şok üstüne şok, ölü ve yaralı sayısı artıyor

İspanya'nın Barcelona kentinde iki ayrı saldırı sonucunda 13 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

İspanya'nın Barcelona kentinde beyaz bir kamyonetin sürücüsü, şehrin en kalabalık ve turistik caddelerinden biri olan Las Ramblas'ta aracını yayaların üzerine sürdü. İspanyol medyası da saldırı sonrası minibüste bulunan iki kişinin elindeki silahlarla bir restorana girdiği duyuruldu. Olayda ilk açıklamalara göre 2 ölü ve en az 25 yaralı bulunduğu belirtiliyor. Ancak İspanyol yerel basını olayda 13 kişinin öldüğünü açıkladı.