Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bekir Bozdağ, kurban bayramı tatili ve emeklilere ödenecek maaşla ilgili açıklamada bulundu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı, vatandaşlarımızın bu bayramlar vesilesiyle aile ziyaretleri, turizm sektörünün canlanması ve ticari hayatın olumlu etkilenmesi ihtimallerini değerlendirerek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını idrak etmeleri maksadıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'na tekaddüm eden günleri ve ara gün olan yarım günü idari izinli olunmasına karar vermiştir. Buna göre, 28 Ağustos Pazartesi, 29 Ağustos Salı günleri tam gün, 31 Ağustos Perşembe günü yarım gün idari izinli sayılmasına karar vermiştir." diye konuştu.

Bozdağ, bayramlar vesilesiyle ilave bazı kararlar daha alındığını belirterek, şunları söyledi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan aylık almakta olan emeklilerimize, SSK kapsamındaki emekliler için her ayın 17 ve 26'sı, BAĞKUR kapsamındaki emekliler için ise her ayın 25-28'i arası, Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için ise her ayın 1'i ve 5'i arası ödemeler yapılmaktadır. Alınan bu kararlar çerçevesinde, Emekli Sandığı kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere, aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır.Bu çerçevede 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan Emekli Sandığı emekli, dul ve yetimler ile şehit yakınları ve gazilerimiz 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir. Bu çerçevede yaklaşık 2 milyon 23 bin 871 emeklimiz erken, bayramdan önce maaşlarını alma imkanı bulacaktır."