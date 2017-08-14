Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümü de ABD'ye satıldı

Çukurambar semtindeki geniş arazide inşaat çalışmaları sessiz sedasız başladı. Atatürk Orman Çiftliği'nin 37 bin metrekarelik arazisi, yeni büyükelçilik binası yapılsın diye ABD'ye satıldı haberi Türk basınında yayınlandı.

Atatürk Orman Çiftliği arazileri talan ediliyor. Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği'nin 37 bin metrekarelik arazisi, yeni büyükelçilik binası yapılsın diye ABD'ye satıldı. Çukurambar semtindeki geniş arazide inşaat çalışmaları sessiz sedasız başladı. Arazinin çevresi yüksek tel örgü ve duvar ile çevrildi. Büyükelçilik alanında, otopark ve sosyal tesisler de bulunacak. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu alan Atatürk Orman Çiftliği arazisi iken, 12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren'in imzasıyla Gazi Üniversitesi'ne eğitim alanı olarak devredildi'' dedi ve şunları söyledi: “Daha sonra Gazi Üniversitesi TOKİ'ye devretmiş, sonrasında da arazi ABD Büyükelçiliği'ne satılmış. Bu süreç Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin nasıl talan edildiğini de gösteriyor. AOÇ arazisinin, ABD Büyükelçiliği'ne satılması sürecinde, Bilgi Edinme Kanunu'na göre satış protokolünü istedik, ‘ticari sır' diye vermediler. Bir üst kurula şikâyet ettik, onlardan da bilgi edinemedik, hukuksal süreç başlattık. Yargı yoluyla bize imzasız mühürsüz bir protokol gönderdiler.”Çukurambar semtindeki geniş arazide inşaat çalışmaları sessiz sedasız başladı.