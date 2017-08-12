TSK Kandil'deki terör hedeflerine hava harekatı düzenledi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda teröristlere ait 4 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca, sabah saatlerinde Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzisi olarak kullandığı tespit edilen 4 hedef imha edildi.Görevini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.