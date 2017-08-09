Paris'te askerlerin yaralandığı olay terör saldırısı mı

Fransa'nın başkenti Paris'te bu sabah saatlerde 6 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany açıklama yaptı

Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany tarafından yapılan açıklamaya göre olay bir terör saldırısı ve bu saldırıda lüks bir aracın kullanıldığı öğrenildi.

Diğer yandan Paris Emniyet Müdürü ise, saldırganın devriye gezen askerlerin üzerine aracını sürmesi sonucu 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

Paris Terörle Mücadele Departmanı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Olayın gerçekleştiği Levallois-Perret bölgesinde geniş çaplı operasyon başlatan polisler, çalışmalarını sürdürüyor.