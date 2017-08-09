Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 09/08/2017 13:58

Paris'te askerlerin yaralandığı olay terör saldırısı mı

fransa asker saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te bu sabah saatlerde 6 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany açıklama yaptı

Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany tarafından yapılan açıklamaya göre olay bir terör saldırısı ve bu saldırıda lüks bir aracın kullanıldığı öğrenildi.

Diğer yandan Paris Emniyet Müdürü ise, saldırganın devriye gezen askerlerin üzerine aracını sürmesi sonucu 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

Paris Terörle Mücadele Departmanı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Olayın gerçekleştiği Levallois-Perret bölgesinde geniş çaplı operasyon başlatan polisler, çalışmalarını sürdürüyor.

 
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paris askerler saldırı

Fransa emniyetinden askerlere yönelik saldırı hakkında açıklama

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen olayda askerlerin üzerine araç sürüldü. Saldırı sonucunda 6 askerin yaralandığı öğrenildi

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