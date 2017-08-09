Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 09/08/2017 12:40

Fransa emniyetinden askerlere yönelik saldırı hakkında açıklama

paris askerler saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen olayda askerlerin üzerine araç sürüldü. Saldırı sonucunda 6 askerin yaralandığı öğrenildi

Fransız Emniyeti, altı askerden ikisinin ağır, dördünün hafif yaralandığını açıkladı.Polis, aracı yakalamak için olayın yaşandığı Levallois Perret ilçesinde operasyon başlattı.Levallois-Perret'nin belediye başkanı Patrick Balkany, 'olayın kasti bir saldırı olduğunu' söyledi.Fransa'da son iki yıl içerisinde yaşanan saldırılarda 230'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.Fransa'da, Kasım 2015'de olağan üstü hal ilan edilmişti.

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fransa asker saldırı

Paris'te askerlerin yaralandığı olay terör saldırısı mı

Fransa'nın başkenti Paris'te bu sabah saatlerde 6 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany açıklama yaptı

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