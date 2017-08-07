Akıncı Üssü davasının beşinci celsesinde Akın Öztürk sorgulandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davanın beşinci celsesi görüldü

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Bugünkü celsede savunması yarım kalan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün çapraz sorgusunun alınmasına devam edildi.

“BABASI ONU İHBAR ETTİ DERLER”

Darbe girişiminden ne zaman haberdar olduğu sorulan Öztürk, darbe girişimini ilk defa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’dan duyduğunu söyledi. Aynı dava kapsamında yargılanan darbeci damadı eski Yarbay Hakan Karakuş’un evinden çıkan 69 adet 1 dolara ilişkin Öztürk, “Bundan haberim yok. Çocuklar için ya da yurt dışında bir şeyler yapabilir. Yorum dahi yapamam” dedi. “Damadın FETÖ’cü mü” şeklindeki soruya Öztürk, “Yargılama devam ediyor. Şimdi darbeci olduğunu söylersem ‘babası onu ihbar etti’ derler” yanıtını verdi.

‘FETÖ TARAFINDAN DIŞ DESTEKLİ YAPILMIŞTIR’

Öztürk, darbe girişiminin FETÖ tarafından dış destekli olarak yapıldığı ifadelerini tekrarladığını belirterek, “Şu yaptı, bu yaptı diye kesin bir tespitim olmadığı gibi kimseyi suçlayamam. Ama sonradan ortaya çıktı ki FETÖ tarafından dış destekli yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

‘PAÇAMA DİKKAT EDERSENİZ…’

Akıncı Üssü’ndeki kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflara ilişkin konuşan Öztürk, fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Öztürk, “Saat 00.15 civarlarında Akıncı Üssü’ne geldim. Fotoğraflardan anlaşılacağı gibi önce sivil kıyafetliyim. Daha sonra üniforma giyiyorum. Paçama dikkat ederseniz pantolon sıkışıyor” diye konuştu.

‘KAHRAMAN OLABİLİRDİM AMA ŞU AN VATAN HAİNİYİM’

Bir sanık avukatının, “Darbecileri etkisiz hale getirmeyi düşündünüz mü? Böyle bir şey yapsaydıız durum ne olurdu? Kahraman olarak mı yoksa darbeci olarak mı anılırdınız?” şeklindeki sorusuna Öztürk, “Darbecileri vursaydım ben de ölmüş olurdum. Tamamını etkisiz hale getirmek imkansız. Eğer böyle bir şey yapsaydım ve ölseydim kahraman olarak anılırdım. Şimdi vatan haini olarak yargılanıyorum” cevabını verdi.

MAHKEME SALONUNDA HARUN BİNİŞ TARTIŞMASI

Duruşmaya öğle arası verildi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, verilen öğle arasının ardından FETÖ’nün sivil imamı ve darbe girişimini yönetenlerden olduğu belirtilen sanık Harun Biniş’in savunmasını yapacağını bildirdi. Bu ifadeler üzerine söz alan Biniş’in avukatı, “Ben sizinle konuştum, hazır olmadığımızı, savunma yapmayacağımızı söyledim” dedi. Mahkeme Başkanı Giray, Biniş’in öğleden sonraki kısımda savunmasının alınacağını, savunma yapmak istemediği taktirde susma hakkını kullanmış sayılacağını ifade etti. Biniş’in avukatı, “Zorla mı savunma yaptıracaksınız? Susma hakkını kullanmak istemiyoruz. Ben ne zaman hazır olursam, o zaman alırsınız” şeklinde konuştu. Başkan Giray, avukatın bu talebinin değerlendirileceğini ve buna ilişkin ara karar oluşturacaklarını söyledi.

Kaynak: SÖZCÜ