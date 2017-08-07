Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike İtalya'da can aldı

İtalya'yı etkisi altına alan ve mevsim normalleri üzerinde seyreden Şeytan adındaki aşırı sıcaklar Türkiye'de de bekleniyor

İtalya’yı geçtiğimiz hafta hafta etkisi altına alan ve "Lucifer (Şeytan)" olarak anılan mevsim normallerinin üzerindeki aşırı sıcaklar, hafta sonu itibariyle ülkenin kuzeyinde yerini aşırı yağışlara ve şiddetli fırtınaya bıraktı. Birçok ilde büyük maddi hasara da yol açan hava şartları nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

İTALYA'DA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pordenone kentinde kamp kuran bir Belçikalı erkek, yıkılan bir ağacın altında kalarak can verdi. Belluno şehrinde de bir kişi devrilen ağacın altında kalırken, aynı bölgede bir diğer kişi yıldırım çarpması sonucu, bir kişi de aracıyla sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Türkiye'de de önümüzdeki günlerde bunaltıcı sıcakların ardından, Ağustos ayının 13-14'ü civarı sıcaklıkların düşmesiyle beraber, İstanbul'da dahil Marmara bölgesine kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.