Ayhan Oğan'ın ortaya çıkan görüntüleri şok etti

Son günlerde yaptığı açıklama nedeniyle herkesin tepkisini çeken AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk değildir, TBMM'dir” şeklinde açıklama yaptığı yeni görüntüleri ortaya çıktı
“Yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin, lideri de Recep Tayyip Erdoğan” ifadeleriyle Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Oğan Ülke TV'de katıldığı bir programda, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk değildir, TBMM'dir” diyor.