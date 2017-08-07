Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 07/08/2017 08:57

Ayhan Oğan'ın ortaya çıkan görüntüleri şok etti

Ayhan Oğan

Son günlerde yaptığı açıklama nedeniyle herkesin tepkisini çeken AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk değildir, TBMM'dir” şeklinde açıklama yaptığı yeni görüntüleri ortaya çıktı

“Yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin, lideri de Recep Tayyip Erdoğan” ifadeleriyle Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Oğan Ülke TV'de katıldığı bir programda, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk değildir, TBMM'dir” diyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
kuzey kore

BMGK'da Kuzey Kore'ye en ağır yaptırımlar kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınan karara göre Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanacak

Katar ve Türkiye

Türkiye ile Katar arasındaki Demir Kalkanı askeri tatbikat sona erdi

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Doha'nın kuzeyindeki Ed-Duheyliyyat Kışlası'nda Türkiye ile Katar arasında yapılan Demir Kalkanı tatbikatı sona erdi

Numan Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı kaç gün olacak sorusuna yanıt verdi