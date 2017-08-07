BMGK'da Kuzey Kore'ye en ağır yaptırımlar kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınan karara göre Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanacak

Kabul edilen yeni yaptırımlar, bu ülkeye ihracatı yasaklıyor ve yapılabilecek olan yatırımları da sınırlıyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, karar toplantısı sonrası, "Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni yaptırımların Kuzey'e maliyetinin 1 milyar dolar olacağını ifade etti.Temmuz ayı içerisinde iki kez kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştiren Pyongyang, ABD'yi vurabilecek kapasiteye ulaşıldığını açıklamıştı.Güney Kore, Japonya ve ABD tarafından kınanan füze denemeleri Birleşmiş Milletler'de kabul edilen yaptırım sürecini başlattı.

'1 milyar dolar maliyetli' yaptırımlar nelerden oluşuyor?

Tüm kömür, deniz ürünü demir ve demir cevheri, kurşun ve kurşun cevheri ihracatı yasaklandı

Ülkeler yeni Kuzey Koreli çalışan kabul edemeyecek

Kuzey Koreli şirketlerle ortak ticari girişim yapılamayacak

Daha fazla Kuzey Koreli seyahat sınırlaması ve mal varlığı dondurulmasının hedefi olacak

BM'ye üye ülkeler 90 gün içinde bu yaptırımları nasıl uygulamaya koyduklarını rapor edecekler.

ABD: Yaptırımlar iyi bir sonuç

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği toplantısı ise ABD ve Kuzey Kore dışişleri bakanlarını aynı çatı altında bir araya getirdi.

Pyongyang'ın nükleer programının ana başlıklardan biri olacağı buluşmada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho arasında ikili bir görüşme planı olmadığı açıklandı.

Dışişleri Bakanı Tillerson, Güney Koreli meslektaşı Kang Kyung-wha ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamayla yaptırımlar, "iyi bir sonuç" olarak değerlendirdi.

Kömür ve maden cevheri gibi materyallerin Çin'e satışından elde edilen nakit, ülkenin elindeki kısıtlı sayıdaki nakit kaynaklarından biri.

Yapılan hesaplar ülkenin her yıl 3 milyar dolar değerinde mal ihraç ettiğini ortaya koyuyor. Getirilen yaptırımların da bu ticaretin 1 milyar dolarlık kısmını ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.

Çin de yaptırımlara destek verdi

Kuzey Kore'nin uluslararası alandaki tek müttefiki konumundaki Çin, bu yılın başında, Pyongyang üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla kömür ihracatını askıya almıştı.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda Çin de, yaptırımların lehine oy kullandı.

Kuzey Kore'de yayınlanan Rodong Sinmun isimli gazete, yaptırımların, "ABD'yi yutacak öngörülemez bir ateş denizi" yaratma sonucu doğurabileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'deki oturum öncesi yayınlanan gazete, Pyongyang'a karşı düşmanca politikalarından vazgeçmemesi halinde, ABD'nin elinde bir tek yıkım seçeneği kalacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yaptırımların gerekli olduğunu açıklayarak, "Bizim amacımız tüm tarafları tekrar masaya döndürmek. Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması sonucunun görüşmeler ile gelebileceği kanısındayız" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe