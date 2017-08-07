Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 07/08/2017 08:38

Türkiye ile Katar arasındaki Demir Kalkanı askeri tatbikat sona erdi

Katar ve Türkiye

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Doha'nın kuzeyindeki Ed-Duheyliyyat Kışlası'nda Türkiye ile Katar arasında yapılan Demir Kalkanı tatbikatı sona erdi

Açıklamada tatbikatın, başta "önemli ve stratejik tesisler ile altyapı" olmak üzere Katar’ın savunmasına yönelik olduğu ifade edildi.Öte yandan, tatbikatın komutanı Tuğgeneral Hadi Raşid eş-Şehvani, yaptığı açıklamada, "Kardeş Türk birlikleri ve Katar Emirliği Kara Kuvvetleri arasındaki tatbikat, sızma ve ihlal girişimlerini engelleme, hayati öneme sahip bölgelerde yeniden kontrolü sağlama, koordinasyon, planlama ve durum değerlendirme eğitimlerini kapsıyor." dedi.Katar Savunma Bakanlığından 4 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Muhammed bin Nasır el-Muhennedi, geçen pazartesi başkent Doha'nın güneydoğusundaki Hamed Limanı'na gelen TCG Gökova Fırkateyni'ni ziyaret etmişti.

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