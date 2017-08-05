Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 05/08/2017 17:26

Numan Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Numan Kurtulmuş

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı kaç gün olacak sorusuna yanıt verdi

Kurban Bayramı, her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul edilecek. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı'nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.2018 yılı içerisinde kutlanacak olan Kurban Bayramının ise, tamamının hafta içine gelmesi nedeniyle 9 gün olması bekleniyor.2018 yılında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü olacak. Bayramın dördüncü ve son günü ise 24 Ağustos tarihine denk gelecek.

AREFE GÜNÜ TAM GÜN OLACAK MI

Özellikle tatil merkezlerinin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı bu yıl uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması, arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi konusunu gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir. Diğer bir ihtimalle de 28-29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilmesi, tatilin 10 güne çıkmasını mümkün kılabilir.

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