Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 04/08/2017 17:51

Bakan Numan Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Numan Kurtulmuş

Herkesin merak ettiği 'Kurban bayramı tatili uzayacak mı?' sorusuna Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş cevap verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, herkesin merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp, uzatılmaması yönündeki soruya, "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz." cevabını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de verdiği röportajda Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz. Ama herhalükarda bayram tatili ümidimiz var, yani kısa da olsa bayram tatilimiz var. Uzun olursa ne âlâ, turizm bakımından ama şu haliyle bile bayramda Türkiye'nin birçok yerinde turizm açısından çok ciddi hareketlenme var ve daha da olacağını biliyoruz." açıklamasında bulundu.

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