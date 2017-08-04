Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 04/08/2017 15:13

Darbe girişimi davasında yargılanan Akın Öztürk'ten flaş savunma

Akın Öztürk

FETÖ'nün darbe girişimi davasında yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunmasını yaptı

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, darbenin askeri kanadının bir numarası olduğu iddiasıyla yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunmasını yaptı.  Öztürk, 46 yıllık pilotluk hayatında bir çok operasyona katıldığını belirterek, “Keşke bu operasyonlardan birinde ölseydim de bugün bu haksız suçlamayla karşı karşıya kalmasaydım” açıklamasında bulundu.

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