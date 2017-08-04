Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 04/08/2017 14:13

FETÖ'den yargılanan sanıklar badem kurusu rengi kıyafet giyecek

fetö sanıkları

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılanmasına başlayan sanıklar duruşmaya çıkarken badem rengi kıyafetler giyecek. Bu kıyafetler işyurtlarında dikilecek

Kıyafetler üzerine başlatılan çalışamalara Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileriyle ceza infaz kurumlarında görevli tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendisleri de katıldı.

Farklı renk seçeneklerinin yanı sıra gömlek ve pantolonlu takım ile önü fermuarlı tulum olmak üzere 2 tip örneğin masaya yatırıldığı çalışmalarda, tutuklu FETÖ sanıklarına gömlek ve pantolonlu tek tip kıyafetin giydirilmesinin uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı.

Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek badem kurusu rengindeki yaklaşık 50 bin kıyafet, FETÖ sanıklarının bulunduğu cezaevlerine gönderilecek.

 
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