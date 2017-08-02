Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 02/08/2017 23:33

Abdullah Gül'den Katar'a dayanışma ziyareti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve beraberindeki heyet Katar'ın başkenti Doha'ya gitti

Abdullah Gül'ün, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve selefi olan babası Hamad bin Halife Al Sani'yle bir araya geleceği bekleniyor.Gül'ün beraberindeki heyetteki yetkililerden alınan bilgiye göre, "Katar'la dayanışma" amacı taşıyan ziyaret sırasında Gül, Körfez bölgesindeki olaylara ilişkin görüşlerini paylaşacak. Gül'ün Katar'daki bazı arkadaşlarıyla da bir araya geleceği aktarılan ziyaretin iki gün sürmesi bekleniyor.

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