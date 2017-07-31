Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında flaş iddia

Açlık grevinde 143 günü geride bırakan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın kendi istekleri dışında zorla hastaneye götürüldükleri iddia edildi

KHK’yla görevlerinden alınan ve başlatııkları açlık grevinin 143. gününde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın kendi istekleri dışında zorla hastaneye götürüldükleri öğrenildi.

Halkın Hukuk Bürosu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça iradeleri dışında zorla kampüs hastanesine götürüldüler. Ancak müdahaleye izin vermedikleri için bilinçleri açık olduğu sürece müdahle edilmeyeceği söylendi. Ayrıntılı açıklama az sonra yapılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Halkın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklama şöyle: