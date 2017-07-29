Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 29/07/2017 16:33

Dışişleri Bakanlığınca Kuzey Kore'nin füze denemesi kınandı

Dışişleri Bakanlığı

Dün balistik füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu denemesi Dışişleri Bakanlığınca kınandı

Dışişleri Bakanlığı, "Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir." şeklinde mesaj yayınladı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya ve bölgede tansiyonun daha fazla tırmanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıldığı da vurgulandı.

 

 

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