Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 29/07/2017 08:47

Cumhuriyet davasında kimler tahliye edildi ve kimler tutuklu yargılanacak

cumhuriyet gazetesi davası

Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada dün tarihi bir gündü. Tüm sanıkların ifadesini vermesiyle beraber mahkeme kararı açıklandı

Cumhuriyet davasında tüm sanıklar ifadesini verdi. Savcı, tutuklu sanıklar; Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku ve Turhan Günay’a tahliye talebinde bulundu. Akın Atalay, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Hakan Karasinir, Önder Çelik ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk halinin devamı talep etti. Bir buçuk saat aradan sonra mahkeme kararını açıkladı!

TAHLİYE OLANLAR

Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart, yazar Hakan Kara, gazete yöneticisi Önder Çelik, okur temsilcisi Güray Öz, gazete avukatları Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ve Kitap eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın tahliyesine karar verdi.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, gazeteci Ahmet Şık hakkında ise tutukluluğa devam kararı verildi.Mahkeme ayrıca tahliye edilen 7 isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Dava 11 Eylül’e ertelendi ve bilirkişi oluşturulmasına karar verildi.

Kaynak: Sözcü

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