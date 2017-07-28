Cumhuriyet davasında ara karar açıklandı

Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına yönelik görülen davada ara karar açıklandı

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri dahil 12'si tutuklu, 19 sanığın yargılandığı davanın ara karar gününde yedi kişi hakkında tahliye kararı çıktı.Mahkeme; Cumhuriyet çalışanlarından Musa Kart, Turhan Günay, Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Turhan Günay, Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku'nun tahliye edilmesine karar verdi.

Savcı, mütalaasında beş Cumhuriyet çalışanının tahliyesini talep etmişti. Savcılık mütalaasında, suç vasfı değiştiği için Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın tahliyesi istenirken; karikatürist Musa Kart, Okur Temsilcisi Güray Öz ve avukatlar Bülent Utku ile Mustafa Kemal Güngör'ün adli kontrol ile şartlı tahliyeleri talep edildi.

Savcı, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, köşe yazarı Hakan Kara, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Önder Çelik ve muhabiri Ahmet Şık'ın tutuklularının devam etmesini istedi. Savcılık, mevcut delillerin yoğunluğu ve dosyaya yeni delil ekleneceği gerekçesiyle "adli kontrol tedbiri yetersiz kalacağı için" tutukluğun devamı talebinde bulunduğunu açıkladı.

"JeansBiri" Twitter hesabının sahibi olduğu iddia edilen ve davanın Cumhuriyet çalışanı olmayan tek tutuklu sanığı konumunda bulunan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun da tutukluluğunun devamı istendi.

Savcı, Şık hakkında ayrıca, yaptığı savunma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Davanın beşinci gününde sanık avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya 14.15'te bir saatliğine ara verilmişti. Saat 17.15 sularında savunmaların tamamlanmasından kısa süre sonra ise savcı mütalaasını okudu. Mütalaa sonrası verilen 1.5 saatlik aranın ardından mahkeme, kararını açıkladı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe