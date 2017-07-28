Büyük gerginlik, İsrail polisi biber gazı tazyikli suyla saldırdı

Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinliler İsrail'in şiddetiyle karşılaştı

İsrail polisi, sadece kadınlar ve 50 yaş üstü erkeklerin namaz için Harem-i Şerif'e girmesine izin verdi.Sabah saatlerinden itibaren sokakları kesen yüzlerce İsrail polisi, bariyerler kurarak kimlik kontrolü yaptı.Namaz sonrasında ise çatışma çıktı, İsrail polisi Filistinlilere saldırdı. Polisin biber gazı ve tazyikli su görüldü.Sokaklarda çatışmanın olduğu bir başka nokta, Batı Şeria. Polis, zırhlı araçlarla göstericilerin peşine düştü ve yine biber gazı kullandı.