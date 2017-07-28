Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 28/07/2017 08:53

Cumhuriyet Gazetesi davasında karar bekleniyor

cumhuriyet gazetesi davası

Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada sanıklar ifade verdi. Mahkeme heyetinin vereceği karar bekleniyor

“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet gazetesinin; yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki dava, gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra başladı. 11'i tutuklu 17 Cumhuriyet yazar, çizer, muhabir ve yöneticisi, 4 gün boyunca iddianameyi çürüten çarpıcı savunmaları yaptı.Bugünkü duruşmada savcının mütaalasının ardından mahkeme heyetinin ara kararını vermesi bekleniyor. Çağlayan Adliyesi’nden verşlecek haber bekleniyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Ahmet Şık

Gazeteci Ahmet Şık savunmasını verdi

Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yargılandığı davanın 3. gününde gazeteci Ahmet Şık savunmasını verdi

Nuriye Gülmen ve semih özakça

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ayaklandılar

KHK ile görevlerinden ihraç edildikten kısa süre sonra açlık grevine başlayan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için destek sürüyor

Rüştü Reçber

Rüştü Reçber'den Fatih hocayı kızdıracak bir yazı

Rüştü Reçber, Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim'den kendisine gelen yanıta kayıtsız kalmadı