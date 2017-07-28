Cumhuriyet Gazetesi davasında karar bekleniyor

Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada sanıklar ifade verdi. Mahkeme heyetinin vereceği karar bekleniyor

“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet gazetesinin; yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki dava, gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra başladı. 11'i tutuklu 17 Cumhuriyet yazar, çizer, muhabir ve yöneticisi, 4 gün boyunca iddianameyi çürüten çarpıcı savunmaları yaptı.Bugünkü duruşmada savcının mütaalasının ardından mahkeme heyetinin ara kararını vermesi bekleniyor. Çağlayan Adliyesi’nden verşlecek haber bekleniyor.