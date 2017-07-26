Saldırı hazırlığındaki teröristler hava harekatıyla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.Harekatta 9 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.