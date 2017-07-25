Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 25/07/2017 12:13

Cumhuriyet gazetesi davasında ikinci gün başladı

cumhuriyet gazetesi davası

Cumhuriyet Gazetesi davasının ikinci duruşması bugün görülüyor. Duruşma diğer gazetecilerin savunmalarıyla devam edecek

Cumhuriyet gazetesin çalışanı; 11'i tutuklu 17 yazar, çizer, muhabir, avukat ve yöneticisi,  Basın Bayramı olarak kabul edilen 24 Temmuz Pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıktı. İkinci duruşma ise bugün görülüyor.

DAVANIN İKİNCİ GÜNÜNDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

11.25 – Duruşma 1 saat gecikmeyle Murat Sabuncu’nun savunmasıyla başladı. Avukatlar jandarmanın Murat Sabuncu’nun yanında ayakta durmasına itiraz etti. Mahkeme Başkanı itirazı kabul etti.

11.00 – Yargılanan isimler ve izleyiciler duruşma salonuna alınmaya başlandı.

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