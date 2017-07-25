Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 25/07/2017 11:57

Beklenen Marmara depremi için tarih verdi

istanbul deprem

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen Marmara Depremiyle ilgili açıklamada bulundu

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Akpınar Kentsel Dönüşüm Merkezi’nde deprem ve kentsel dönüşüm konusundaki bilinçlendirme konferansı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ercan, Marmara bölgesinde 4 kola ayrılan Kuzey Anadolu fay hattının yüzde 78 ile en gergin bölümünün kuzey kolu olduğunu, Bursa’nın üzerinde bulunduğu kolun ise yüzde 13 gerginliğinde olduğunu söyledi.

Ahmet Ercan, "Marmara şu anda gergin değil. Marmara depreminin oluşabilmesi için gerginliğin 6 milyar gigatona ulaşması gerekiyor. Şu anda Marmara da böyle bir güç gelişmemiştir. Bu güç benim araştırmalarıma göre 2045 yılında oluşabilir. Bu deprem olasılığı 2033 yılından 2075 yılına kadar yayılabilir. Ancak en olası yıl 2045 dolaylarıdır" şeklinde açıklama yaptı.

 
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