Basın bayramında Cumhuriyet'in ilk duruşması başladı

Basın bayramına denk gelen Cumhuriyet Gazetesi davasının ilk duruşması bugün başladı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'daki görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Şık, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Mehmet Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Güray Tekin Öz, Turhan Günay ve "jeansbiri'' hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu ile tutuksuz sanıklar Aydın Engin, Bülent Yener, Günseli Özaltay, Mehmet Orhan Erinç ve Hikmet Aslan Çetinkaya katıldı.

Basın Bayramı'na denk gelen duruşma öncesi, yaklaşık bin 100 avukatın vekalet vermesi izdihama neden oldu. Mahkeme başkanının kararı ile sanıklara kişi başına üç avukat sınırlaması getirildi ve toplam 57 avukat salona alındı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel ve Ahmet Şık'ın aralarında yer aldığı tutuklu sanıklar, duruşma salonunda alkışlarla karşılandı.

Duruşmanın başlamasından önce Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyafiti ve Cumhuriyet Davası Koordinasyonu tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talep edilerek, 5 gün boyunca adliye önünde nöbet tutulacağı belirtildi.

BASIN ÖRGÜTLERİ DESTEK OLDU

5 gün sürmesi beklenen duruşmayı uluslararası basın örgütleri de yakından izliyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya'nın Başkanı Christian Mihr, dava öncesinde İstanbul'da açıklama yaptı.

Mihr, davanın sadece sanıklara ve gazeteye değil, topyekün basın özgürlüğüne yönelik olduğunu söyledi. Türkiye'deki muhalif gazetecilerin büyük bir baskı altında olduğunu kaydeden Mihr, "Çünkü her biri yarın saçma, mesnetsiz bir suçlama nedeniyle sıranın kendisine gelmesi kaygısını taşıyor" dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya'nın Başkanı, terör örgütü üyeliği suçlamalarının ise artık "bağımsız habercilik yapan gazetecilere yönelik standart suçlama haline geldiğini" ifade etti. Dayanışma amacıyla İstanbul'a geldiğini belirten Mihr, "Geçen yıl da çok sayıda gazeteciye ülke dışına çıkabilmeleri için yardım ettik. Çünkü herkes günün birinde şunu söyleme hakkına sahip olmalı: Dayanabiliyorum veya artık dayanamıyorum!" diye konuştu.

10'u 267 gündür tutuklu olan sanıkların çoğu, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmekle suçlanıyor ve 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapsi isteniyor.

Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Okur Temsilcisi Güray Öz, Köşe Yazarı Hakan Kara, Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Karikatüristi Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Önder Çelik ve Bülent Utku, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Avukat M. Kemal Güngör ile Muhabiri Ahmet Şık tutuklu yargılanıyor.Almanya'da bulunan Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve ABD'de yaşayan gazeteci İlhan Tanır gıyaben yargılanıyor.

İDDİANAMENİN İÇERİĞİ

Gazeteye "yıkıcı ve bölücü manipülasyonlara yönelik haberler" yapmak, terör örgütlerini "sevimli ve meşru" göstermek gibi suçlamalar yöneltiliyor.Cumhuriyet gazetesinde çıkan bazı haberlere yer verilen iddianamede, gazetenin 2013'ten sonra Gülen yapılanması, PKK/KCK ve DHKP/C ile ittifak halinde olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe