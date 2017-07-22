Şiddetli depremin artçıları devam ediyor

Geçtiğimiz akşam Ege açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin artçıları sürüyor

Gökova Körfezi’nde son olarak saat gece yarısı 03.34 ‘te AFAD verileriyle Richter ölçeğine göre 4.0, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne (KRDAE) göre ise 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin hemen ardından 2.9 ve 2.6 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha yaşandı.Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yeri ise Bodrum’a bağlı Çamlık Köyü olduğu kaydedildi.