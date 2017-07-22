Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 22/07/2017 08:28

Şiddetli depremin artçıları devam ediyor

deprem haberleri

Geçtiğimiz akşam Ege açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin artçıları sürüyor

Gökova Körfezi’nde son olarak saat gece yarısı 03.34 ‘te AFAD verileriyle Richter ölçeğine göre 4.0, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne (KRDAE) göre ise 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin hemen ardından 2.9 ve 2.6 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha yaşandı.Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yeri ise Bodrum’a bağlı Çamlık Köyü olduğu kaydedildi.

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Muğla Bodrum'da deprem

Son Dakika Muğla Bodrum'da deprem oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:31'de Muğla yakınlarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Kurt Kapanı-7

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Anadolu Yakasında “Kurt Kapanı- 7” adlı operasyon başlatıldı

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü etkinlikleri Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Ettkinlik KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı