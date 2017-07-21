Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 21/07/2017 03:07

Son Dakika Muğla Bodrum'da deprem oldu

Muğla Bodrum'da deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:31'de Muğla yakınlarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Kandilli 6.8,  ABD Jeolojik Araştırmaları 6.7 olarak açıkladı. Depremin Merkezi'nin Kos Adası açıklarında olduğu belirtildi. Depremin 6 ile 10 km arasında derinlikte olduğu tespit edildi. Deprem Bodrum ve Datça'da çok şiddetli hissedildi. Meydana gelen şiddetli deprem İzmir'de de hissedildi. Gece saatlerinde deprem olduğunu fark eden İzmirli vatandaşlar sokağa çıktı. Muğla Valisi Esengül Civelek, Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını bildirdi. Jandarma ve AFAD, hasar tespiti ve tedbir amacıyla bölgede keşif yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptığı açıklamada, "Gerçekten Bodrum ilk defa böyle şiddetli bir depreme maruz kaldı. Allaha çok şükür şuana kadar bize herhangi bir kötü haber yansımadı, inşallah da yansımaz. Elektrik direğinin devrilmesinden dolayı elektrikler kesik. Bir de yollarda çökme ve toprak kaymaları var. Bunun dışında herhangi bir ev yıkılması, herhangi bir can kaybı ile ilgili bir bilgi gelmedi. Bu tabi bizi biraz mutlu etti ama çok korktuk!" dedi. Meydana gelen deprem sonrası Muğla halkı sokağa döküldü.  Bodrum Devlet Hastanesi ise tedbir amaçlı tahliye edildi.
DHA'nın haberine göre depremin ardından büyüklükleri 4.0 ile 4.8 arasında artçı şoklar meydana geldi.

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