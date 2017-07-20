İstanbul'da dev operasyon başladı giriş çıkışlar kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Anadolu Yakasında “Kurt Kapanı- 7” adlı operasyon başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yönetilen uygulamaya 250 polis ekibi ve Bin 500 polis katıldı.İstanbulda Kurt Kapanı- 7 operasyonu başladıUygulamaya, havadan polis helikopteri ve deniz polisi destek veriyor. Özellikle, Pendik Sabiha Gökçen Geliş Terminali, Tuzla Tuzla Köprü Altı (E-5) Kuzey Yönü ve Kadıköy-Bostancı İDO Önü'nde yoğunlaşılan uygulamada polis ekipleri Anadolu Yakasında tüm giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.