Türkiye AB Karma İstişare Komitesi toplantısı Brüksel’de

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısına katılmak üzere 18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde Brüksel’i ziyaret edecek.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısına katılmak üzere 18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde Brüksel’i ziyaret edecek. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya'nın Bild am Sonntag gazetesinde yayımlanan makalesinde demokratik, istikrarlı ve ekonomik açıdan başarılı olan bir Türkiye'nin AB için de önemli olduğunu belirtti. AB ile Ukrayna arasındaki siyasi zirve 12-13 Temmuz’da Kiev’de gerçekleştirildi; AB ve Ukrayna arasındaki Ortaklık Anlaşması 1 Eylül 2017’de yürürlüğe girecek. AB ile Bosna Hersek İstikrar ve Ortaklık Konseyi’nin 2. toplantısında planlanan reformların, eylem planına uygun bir şekilde uygulamaya geçirilmesi yönündeki adımlarını yoğunlaştırılması çağrısında bulunuldu. AB ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit müzakerelerinin ikinci turu 17-20 Temmuz’da gerçekleştirilecek.AB Komisyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Ortak Araştırma Merkezi, bilimsel laboratuvar ve tesislerini AB üye ülkelerinin yanı sıra aday ülkeler ve Ufuk 2020 (Horizon 2020) Araştırma Programı’na dahil ülkelerdeki bilim insanları ve araştırmacıların kullanımına açılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu, AB sınırları dışındaki kültür varlıklarının yasa dışı ithalatını ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için yeni kurallar belirledi.