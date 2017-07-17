Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 17/07/2017 20:49

OHAL uzatıldı mı işte cevabı

tbmm

Meclis Genel Kurulu, OHAL süresinin Çarşamba gününden itibaren uzatılmasına ilişkin tezkereyi kabul etti

Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 18 Nisan 2017 tarihli ve 1139 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan Olağanüstü Halin (OHAL), 19 Temmuz 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasını öngörüyor.TBMM Genel Kurulunda'ki konuşmaların ardından yapılan oylamada, OHAL'in 19 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

 

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