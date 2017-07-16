Darbe girişiminin yıl dönümü dünya basınında

FETÖ'nün hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler dünya medyasında geniş yer buldu

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild, “İstanbul’da mega gösteri” başlığını atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği Guantanamo önerisine de geniş yer verildi. Gazete Ankara’daki törende de geniş katılım olduğunu okuyucularına duyurdu.

Norveç’in saygın gazetelerinden Aftenposten de binlerce insanın ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldüğünü yazarken, “Darbe girişiminin yıldönümünde muazzam bir kalabalık var” ifadelerini kullandı.

Fransız gazetesi Le Monde da web sitesinden 15 Temmuz anma törenlerine yer verdi. Gazete, “Başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye hükümeti destanı kutluyor” başlığını attı.

Reuters haber ajansı, TBMM'de düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' özel oturumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve muhalefet partisi üyelerinin bir araya geldiğini yazdı.

İngiliz ajansı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı eleştirel konuşmayı aktarırken, Ankara'dan İstanbul'a yapılan Adalet Yürüyüşü'ne haberinde yer verdi.

Almanya’nın saygın gazetelerinden FAZ da anma törenlerine geniş yer verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yer verdi.

İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Guardian da idam tartışmalarını manşete taşıdı. “Türkiye’de darbe girişiminin yıldönümünde Erdoğan, idam cezasını destekledi” başlığını kullanan gazete törenlere katılımın sel olduğunu yazdı.

Financial Times ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarına yer vererek, darbe girişimi sırasında sokağa çıkanların Türkiye’nin geleceğini kurtardığını söylediğini okuyucularına aktardı.

BBC ise, “Türkiye başarısız darbenin yıldönümünü anıyor” başlığıyla internet sitesinin manşetinden verdiği haberinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbecilere karşı direnişin simgesi haline gelen Boğaziçi Köprüsü'nde yaptığı konuşmayı aktarırken, Erdoğan'ın gece yarısı Ankara'ya geçip geçen yıl darbecilerin saldırdığı dakikalarda Meclis'e hitap edeceğini” yazdı.

BBC, Erdoğan şu sözlerine vurgu yaptı: “Benim vatandaşımın elinde silah mı vardı? Sadece elinde aynen bugün olduğu gibi bayrağı vardı, ama bunun yanında çok daha etkili bir silah vardı. O silah da imanıydı, imanı.”

AFP ajansı ise Türkiye'nin başarısız darbe girişimini ‘Türk demokrasisinin zaferi' olarak kabul ettiğini yazdı ve 15 Temmuz'u ‘demokrasi ve milli birlik günü' ilan edip, ulusal tatil yaptığını hatırlattı.

Kaynak: Sözcü