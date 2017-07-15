Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 15/07/2017 13:12

TBMM darbe girişiminin yıl dönümünde özel gündemle toplanıyor

meclis

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle özel gündemle toplanıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Meclis’e saat 13:00 civarında geldi. Erdoğan Genel Kurul Salonu’na girerken CHP ve HDP’li vekiller ayağa kalkmadı.

SERGİ AÇILIŞI YAPILDI

Özel oturumdan önce TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ’15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi’ sergisinin açılışını yaptı.  Serginin Meclis Şeref Holü’ndeki açılışına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da katıldı.

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