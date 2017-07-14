Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 14/07/2017 08:07

ABD Büyükelçisi John Bass'ın 15 Temmuz mesajı

ABD Büyükelçisi John Bass

ABD'nin 241. Bağımsızlık Günü nedeniyle Adana'daki kutlamaya katılan ABD Büyükelçisi John Bass Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaşanan darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı

Bass, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Neredeyse tam bir yıl önce Türk vatandaşları büyük bedeller ödeyerek yasa dışı darbe girişimine karşı demokrasinizi savundu. Bu yıl Türkiye'de şiddet olayları nedeniyle kayıplar veren herkese derin taziyelerimizi sunuyoruz. Başınız sağolsun. Geçtiğimiz yılın olayları bize bir kez daha göstermiştir ki terör ve şiddete verilecek tek cevap adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Türk hükümetinin 15 Temmuz'da meydana gelen korkunç olayların faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Adalet ararken ve tüm vatandaşlarımız için fırsatlar yaratırken, Amerika Birleşik Devletleri buradaki arkadaşlarımızı ve müttefiklerimizi desteklemeye devam edecektir. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda hepinizle birlikte çalışmayı iple çekiyoruz."

 
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