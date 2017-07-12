ABD'den 15 Temmuz öncesi flaş uyarı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümü öncesinde Türkiye’de bulunan vatandaşlarını uyardı

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Amerikan vatandaşlarını, 15 Temmuz ve önceki günlerde, darbe girişimi yıldönümüyle ilgili olarak ülke genelinde halka açık yerlerde toplantı ve gösteriler gibi büyük etkinlikler gerçekleşebilir. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'de seyahat eden ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya ve gösteriler ile büyük kalabalıklardan uzak durmaya çağırıyor" ifadesine yer verildi.