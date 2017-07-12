Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 12/07/2017 16:17

Srebrenitsa soykırımı nedir ve kaç kişi hayatını kaybetmiştir

Srebrenitsa nedir

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak tanımlanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümünde anma törenleri düzenleniyor.Peki Srebrenitsa soykırımı nedir, Srebrenitsa soykırımına dair bilinmesi gerekenler haberimizde

Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Kaynak: Hürriyet

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