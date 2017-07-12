Bakan Nihat Zeybekçi Avusturya’ya gidiyor

Avusturya ile Türkiye arasında kriz yaşanmasına neden olan ziyaret açıklamasının ardından Nihat Zeybekçi bu ay içinde Avusturya’ya gideceğini açıkladı

Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin Avusturya ziyaretinin yasaklanmasından sonra Zeybekci’den açıklama geldi.Hafta sonunda Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıldönümü etkinliği için Avusturya’ya gelecek Zeybekci’nin ziyaretinin “Avusturya'daki kamu düzeni ve güvenliği için tehlike arz ettiğini” ifade edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Avusturya’ya ikili görüşmeler için gideceğini vurgulayan Zeybekci bugün bir açıklama daha yaptı. Zeybekci, bu ay içinde Avusturya’ya gideceğini duyurdu.