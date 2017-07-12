Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 12/07/2017 12:23

Tutuklu eğitimcilerin sağlık durumuyla ilgili endişelendiren haber

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

KHK ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklanmıştı. Tutuklanan eğitimcilerin sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi

Tutuklanan ve açlık grevlerine devam eden eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın kramplı ağrı çektiği, kas ağrısı ve böbrek ağrılarının da yoğunlaştığı bilgisine ulaşıldı.

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ıncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 124’üncü gününde.

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’e konuşan avukat Ebru Timtik, düzenli olarak tekerlekli sandalyeden yardım alan iki eğitimcinin kramplı ağrı çektiğini, kas ağrısı ve böbrek ağrılarının da yoğunlaştığını anlattı.

Gülmen ve Özakça için Yüksel Caddesi’nde yapılan eylemde gözaltına alınan Esra Özakça, Acun Karadağ, Nazife Onay, Erdoğan Canpolat ve Nazan Bozkurt’a savcının “İhraç edildikten sonra ekonomik zorluk içinde olmanız gerekirken siz eylem yapıyorsunuz, demek ki sizi örgüt finanse ediyor. Siz ihraç edildiğiniz halde nasıl geçinebiliyorsunuz. Halka kin ve nefret uyandıran bu eylemi yapmanızın amacı nedir” diye sorduğunu aktaran avukat Timtik, hak aramanın ‘suç’ ilan edilmek istendiğini söyledi.

Avukatlardan edinilen bilgilere göre, savcı karşısına çıkan eylemcilerin ‘örgütsel talimat’la hareket ettiği ve iki eğitimcinin tutuklanmasının ardından Yüksel Caddesi’ne örgüt tarafından gönderildiği iddia edildi.

‘Esra Özakça’nın sağlığı iyi değil’

Açlık grevinin 48. gününü geride bırakan Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça’nın günlerdir gözaltında olma sebebiyle sağlık durumunun iyi olmadığı belirtildi. Kalp piliyle yaşayan Acun Karadağ ise gözaltı süresi boyunca açlık grevi yaptı.Yüksel Caddesi’ndeki bugünkü eylemde de bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: diken.com

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Srebrenitsa nedir

Srebrenitsa soykırımı nedir ve kaç kişi hayatını kaybetmiştir

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak tanımlanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümünde anma törenleri düzenleniyor.Peki Srebrenitsa soykırımı nedir, Srebrenitsa soykırımına dair bilinmesi gerekenler haberimizde

nihat zeybekci

Bakan Nihat Zeybekçi Avusturya’ya gidiyor

Avusturya ile Türkiye arasında kriz yaşanmasına neden olan ziyaret açıklamasının ardından Nihat Zeybekçi bu ay içinde Avusturya’ya gideceğini açıkladı

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kaç kilo verdiğini açıkladı

Günler önce başlattığı Adalet Yürüyüşünü sonlandıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu evine ulaştıktan sonra ilk kez açıklama yaptı