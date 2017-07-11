CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kaç kilo verdiğini açıkladı

Günler önce başlattığı Adalet Yürüyüşünü sonlandıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu evine ulaştıktan sonra ilk kez açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 gün sonra Ankara’daki evine ulaştı. Kılıçdaroğlu, "27 gün sonra evime dönüyorum. Evime geldim huzurluyum. E-5 karayolu üzerinden geldim. Yürüdüğüm yerleri bu sefer arabayla geçtim. Bu kadar yolu nasıl yürümüşüm diye zaman zaman arkadaşlarıma sordum. Selamlar Köyü’ne uğradım. Bulak Köyü’ne uğradım. Her iki köyde oturan vatandaşlarımın çayını kahvesini içtim. Hepsini yürekten teşekkür ediyorum. Dolayısıyla eve gelmenin eve kavuşmanın huzuru içindeyim. Umarım benim duyduğum huzuru Türkiye’de ki bütün vatandaşlarım duymuş olur. Zaten bu adalet yürüyüşünün temel amacı buydu. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşayalım"diye konuştu.

Bulak Köyü’nü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, köylülerin ikram ettiği çiğ köfteden yedi. Kılıçdaroğlu ile sohbet eden köylüler, Maşallah ben olsam yürüyemezdim. Helal olsun dünya rekoru kırdınız. Halkın lideri oldu şimdi" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KAÇ KİLO VERDİ

Köylülerin kaç kilo verdiniz? sorusuna Kılıçdaroğlu, fazla vermedim. 3 buçuk kilo civarında" diye yanıt verdi.