Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 11/07/2017 12:40

IŞİD doğruladı terör örgütü lideri Bağdadi öldü

Bağdadi

Terör örgütü İŞİD, örgütün lideri Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı

Al Sumaria televizyonunun Irak’ın Ninova şehrinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre terör örgütü IŞİD, Bağdadi’nin öldüğünü doğrulayan ve yeni liderin adının verildiği kısa bir açıklama yayınladı.

16 Haziran’da Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bağdadi’nin Rus hava saldırıları sonucu Mayıs ayında Rakka’da ‘muhtemelen’ öldürüldüğü belirtilmişti.

23 Haziran’da ise ABD öncülüğünde IŞİD’e karşı başlatılan Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD’nin Bağdadi’nin Rus hava saldırıları sonucu öldürüldüğüne dair kesin bir kanıta sahip olmadığını ifade etmişti.

 
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