Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 10/07/2017 18:47

Enis Berberoğlu CHP liderini görünce bakın ne yapmış

enis berberoğlu

Tutuklanan CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nu bugün tutuklu bulunduğu cezaevinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Tutklu vekil Enis Berberoğlu, odaya girdiğinde ilk olarak Kılıçdaroğlu ile kucaklaştı. CHP’li Berberoğlu, “Sayın genel başkanım hoş geldiniz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası şu açıklamayı yapmıştı: "Adaletin mahkum edildiğini gördüm, adaletin hapse atıldığını gördüm. Hiçbir günahı olmayan insanların, terörle yakından uzaktan hiçbir ilgisi olmayan insanların, haksız yere suçlanan insanların hapse atılması toplumun vicdanında derin yaralan açar. Enis bey bu örneklerden biridir. 'Adalet ağır yürür, az yürür ama mutlaka hedefine varır' diye bir ifade var. Biz de adaletin bir gün tecelli edeceğine inanıyoruz." 

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