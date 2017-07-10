Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER 10/07/2017 17:28

Erdoğan, Kıbrıs'ta sırada B ve C planı var

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı G20 zirvesinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında İsviçre’de 10 gün sürdükten sonra başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansına da değinerek, Tüm gayretlerimize rağmen Kıbrıs Konferansı'nın 28 Haziran'da başlayan ikinci oturumu sonuçsuz kaldı. dedi

Avrupa/Londra-Recep Tayyip Erdoğan,  katıldığı G20 zirvesinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında İsviçre’de 10 gün sürdükten sonra başarısızlıkla sonuçlanan  Kıbrıs Konferansına da değinerek, "Tüm gayretlerimize rağmen Kıbrıs Konferansı'nın 28 Haziran'da başlayan ikinci oturumu sonuçsuz kaldı. Türkiye'nin ve Türk tarafının özverili çabaları, samimi ve ılımlı tavrı hak ettiği karşılığı görmedi. Açıkçası sonuçtan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Uzun çabalardan sonra geldiğimiz bu tablo, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı yoktur" dedi."Türkiye, sorunun çözümüne farklı parametrelerle katkı sağlama çabalarını yine sürdürecektir. Aynı tutumu ilgili tüm taraflardan bekliyoruz. Olmadığı takdirde şüphesiz ki B planı, C planı, bunlar da düşünülmeye başlanacaktır" diyen Erdoğan Kıbrıs konusunda bundan sonra alınacak kararların muhataplarla paylaşılacağını kaydetti.

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